В Тюмени 24 апреля стартует акция "Георгиевская лента"

В областной столице пройдет традиционная Всероссийская акция "Георгиевская лента". Главный символ Победы в Великой Отечественной войне тюменцы и гости города смогут получить с 24 апреля.
Где и когда получить "символ Победы":
- 24 апреля, 12:00 — пешеходный бульвар Дзержинского, у дома Буркова (ул. Дзержинского, 30);
- 27 апреля, 12:30 — набережная города Тюмени, у моста Влюбленных;
- 28 апреля, 12:30 — Цветной бульвар, у фонтана;
- 1 мая, 15:00 — сквер Комсомольский (ул. Трактовая);
- 6 мая, 12:30 — площадь Памяти (ул. Мельникайте);
- 9 мая — площадь 400-летия Тюмени.
Георгиевская лента — это символ памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны.
