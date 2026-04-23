В Тюменской области назвали лучших педагогов и воспиталей

ЛУчших педагогов и воспитателей назвали на церемонии закрытия областных конкурсов "Педагог года Тюменской области" и "Сердце отдаю детям", которое прошло во Дворце культуры "Нефтяник". С успешным прохождением всех испытаний конкурсантов поздравила депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова.

В этом году состязания проходили одновременно на нескольких площадках и объединили 165 талантливых педагогов со всей области. В течение пяти дней участники давали открытые уроки, решали сложные кейсы и проводили тренинговые занятия. Экспертное жюри оценивало специалистов в общей сложности в 18 номинациях, охватывающих все ступени образования – от дошкольного воспитания до среднего профессионального звена.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Лариса Цупикова отметила, что этот год стал юбилейным – конкурсу "Педагог года" исполнилось 35 лет. По словам депутата, успешно пройдя все испытания, участники в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень профессионализма и доказали, что тюменское образование находится в надёжных руках.

Абсолютным победителем в главной номинации "Учитель года" стала Анастасия Курнакова, учитель русского языка и литературы тюменской школы № 70. Она покорила жюри творческим подходом к преподаванию – на уроке, посвященном поэзии Николая Рубцова, педагог вместе с учениками сыграла на укулеле и синтезаторе, превратив занятие в настоящий музыкальный спектакль.

В других номинациях лучшими стали: Мария Решетникова ("Воспитатель года", детский сад № 90 Тюмени), Елена Червякова ("Директор года", школа № 95 г. Тюмени) и Алексей Манзюк ("Классный руководитель года", учитель истории школы № 70 г. Тюмени).

В рамках конкурса "Сердце отдаю детям" также определились победители по восьми профильным направлениям. Так, в естественно-научной сфере победу одержала Мария Калентьева (Казанский центр развития детей), в туристско-краеведческой – Наталья Кудинова (Дом детского творчества Тобольска), а в физкультурно-спортивной – Александр Мельников (спортивная школа Заводоуковского округа).

Особые слова признательности Лариса Цупикова выразила участникам акции "Книга благодарностей":

Отдельно хочу отметить эту трогательную акцию, которую инициировал тюменский детсад №110. Воспитатели вместе с детьми пишут и передают слова поддержки участникам специальной военной операции. Наши бойцы бережно хранят и берегут эти послания.

Депутат поблагодарила всех конкурсантов, лауреатов и победителей состязаний за преданность профессии, назвав их "золотым фондом" регионального образования. Она пожелала всем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений, подчеркнув, что их труд и самоотдача – залог успешного будущего для подрастающего поколения.



