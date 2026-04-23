Мотопробег в честь Дня пожарной охраны России организуют в Тюмени

Яркая акция в честь 377-летия Пожарной охраны России пройдет 26 апреля, сбор в 8.00 на парковке ТРЦ "Гудвин", где участники акции выстроят из мототехники цифру "377". К участию приглашают всех желающих мотоциклистов.

"После построения фигуры будет проведена фото-видео съемка, затем участники совершат мотопробег до "Бульвара Пожарных и Спасателей". Там состоится памятное фотографирование и показ пожарной техники. Приглашаем желающих ознакомиться с пожарно-техническим вооружением и мототранспортом. Начало мероприятия в 10:00, в Тюмени на улице Пожарных и Спасателей, 5", - сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Контактный телефон для участия, уточнения информации: 8-982-789-33-78.