Команда Управления мировых судей в Тюменской области выиграла в КВН

Команда Управления мировых судей в Тюменской области одержала победу в игре КВН "Профсоюзный юмор" и стала чемпионом первой лиги КВН среди организаций Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. Мероприятие, организованное в рамках развития профсоюзного движения, прошло впервые и объединило команды первичных, территориальных и объединённых профсоюзных организаций региона, сообщили в пресс-службе судов ТО.

Конкурс состоял из трёх традиционных этапов: "Приветствие", "Разминка" и "Фристайл". В числе соперников команды управления мировых судей выступили команды УФСИНа, МФЦ, Ишимского городского Дома культуры.