Выставка о Жириновском работает в Тюмеской областной научной библиотеке

Выставка, посвящённая жизни и деятельности известного политика Владимира Жириновского, открыта 21 апреля в Тюменской областной научной библиотеке и приурочена к 80-летию со дня его рождения. В ней представлены основные этапы жизни основателя партии ЛДПР, вклад в общественно-политическую жизнь страны. Работать экспозиция будет до 29 мая.
Цикл мероприятий по увековечиванию памяти основателя ЛДПР проводится в России по поручению Президента РФ Владимира Путина.
