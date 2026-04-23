Выставка о Жириновском работает в Тюмеской областной научной библиотеке

11:02 23 апреля 2026
Выставка, посвящённая жизни и деятельности известного политика Владимира Жириновского, открыта 21 апреля в Тюменской областной научной библиотеке и приурочена к 80-летию со дня его рождения. В ней представлены основные этапы жизни основателя партии ЛДПР, вклад в общественно-политическую жизнь страны. Работать экспозиция будет до 29 мая.

Цикл мероприятий по увековечиванию памяти основателя ЛДПР проводится в России по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Теги: Жириновский , ЛДПР , библиотека , выставка
