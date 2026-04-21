Около 53 тысяч тюменцев привились против клещевого энцефалита в 2026 году

В Тюменской области на сегодня вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита почти 53 тысячи человек, из них более 34 тысяч - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, а около 19 тысяч - дети до 14 лет.

В сезон клещей в Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита. Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.

В борьбе с клещами также эффективны акарицидные обработки. Они проводятся в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего запланировано обработать от клещей с учётом кратности - 9 тысяч га, в том числе 1500 га на территориях, где расположены детские оздоровительные организации, с проведением контроля качества обработок.