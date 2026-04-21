Около тысячи жителей Тюменской области в этом году уже пострадали от клещей

На 20 апреля в медицинских организациях области зарегистрировано 952 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 257 - дети до 17 лет.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных округах области, наибольшее количество в Тюмени и Тюменском округе, Ишиме, Заводоуковске, Исетском, Казанском, Омутинском, Упоровском и Ялуторовском округах.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор.