Около тысячи жителей Тюменской области в этом году уже пострадали от клещей

На 20 апреля в медицинских организациях области зарегистрировано 952 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 257 - дети до 17 лет.
С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных округах области, наибольшее количество в Тюмени и Тюменском округе, Ишиме, Заводоуковске, Исетском, Казанском, Омутинском, Упоровском и Ялуторовском округах.
Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru