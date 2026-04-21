В Тюмени открыли запись на марафон "Врата Сибири"

В год своего 440-летия Тюмень наполнится энергией, адреналином и духом соперничества в рамках Тюменского марафона "Врата Сибири", масштабное событие развернется 13 и 14 июня — на старт выйдут и опытные атлеты, и те, кто делает первые шаги в большом спорте. Насыщенная программа позволит всем участникам поставить свой личный спортивный рекорд на дистанциях от 42 м до 42,2 км.

Атлетов ждут:

- посвящение в марафонцы — весёлый забег для самых юных спортсменов;

- корпоративные забеги;

- забег патриотов;

- благотворительный забег с мэром;

- эстафеты;

- забег в свадебных платьях;

- "Северная ходьба".

Каждый шаг на выбранном маршруте станет частью большой истории.