Музеи Ялуторовска стали партнёрами инклюзивного проекта

20:28 19 апреля 2026
Ялуторовский музейный комплекс стал партнером спецпроекта по социальной адаптации и творческой реабилитации детей с особенностями развития в рамках инклюзивного фестиваля "ЛюдиКакЛюди", приуроченного к Всероссийской неделе распространения информации об аутизме. Инициатором программы стал Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ялуторовска.

Мероприятие состоялось в экспозициях музейного комплекса, где для участников была организована тематическая программа. Дети в сопровождении родителей познакомились с природой Тюменской области на экскурсии "Природное царство Сибири". Особый интерес вызвали экспонаты, представляющие фауну региона.

Программа завершилась мастер-классом "Ялуторовские жамочки", посвященным традициям дореволюционного пряничного дела. Участники самостоятельно изготовили пряники, освоив базовые приемы работы с тестом.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

Теги: Ялуторовск , музей
