Школьники распишут телекоммуникационные шкафы в Тюмени

Ученики детской школы искусств имени Знаменского распишут телекоммуникационные шкафы в центре Тюмени. Проект "Арт-ларец" победил в грантовом конкурсе "Газпром нефти", который ежегодно проходит в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", сообщили в депкультуры ТО.

Преподаватели и учащиеся художки намерены нанести на объекты орнаменты, элементы народных ремёсел и сюжеты из городской жизни прошлых веков. "Это придаст центральной части Тюмени, где много памятников архитектуры, музеев и старинных зданий, новый эстетический вид — при этом культурная среда не пострадает, а органично дополнится. Свою работу авторы проекта посвящают 440-летию города", - считают организаторы.

У акции есть партнеры, это городской департамент культуры, "Ростелеком", библиотека имени Лагунова, Центр русской культуры и факультет дизайна Тюменского государственного института культуры.