Музеи Тобольска будут принимать гостей в майские праздники

В майские праздники будут работать объекты музейного показа Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника с 1 по 11 мая (кроме 4.05), - рассказал главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника Вячеслав Аксарин.

"5 мая в 15 часов, 6 мая в 14 часов, 7 мая в 12 часов посетителей ждет экскурсия "Единый дух Победы" в музее "Губернская судебная управа". 9 мая состоится показ фильма "Город-герой Ленинград". Все остальные мероприятия пройдут в рамках прейскуранта на всех объектах музея- заповедника", — добавил Вячеслав Аксарин.

В состав структурного подразделения ТИАМЗ входит 12 музейных комплексов. На 6 тыс. 257 кв. м. выставлены экспонаты, оформлены разные экспозиции. Еще 1 тыс. 737 кв. м занимают хранилища, - сообщает Тюменская линия.

