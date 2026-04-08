Брачное агентство для мусульман попало в топ тюменских новостей на Дзене

Паблик под названием "Брачное агентство "Баракат" г. Тюмень" с 33 подписчиками и шестью постами на момент выхода новости, публикующий с 25 марта объявления о знакомстве, местные и федеральные интернет-издания и паблики сегодня использовали как удачный инфоповод.

На странице агентства отмечается, что организаторы мужчинам за деньги, а женщинам бесплатно помогают найти "спутника жизни на основе взаимного уважения, религиозных ценностей и семейных идеалов", "серьезные намерения, конфиденциальность и уважение к каждому соискателю — наши главные принципы". При этом уточняется, что каждый участник берет ответственность за знакомство на себя: "Мы призываем слепо не доверять собеседнику. Мы лишь создаём причины, но на все воля Аллаха".

"Подобное агентство первое в Тюмени, но далеко не первое в стране — такие организации есть в Москве, Казани, Уфе и Махачкале. Некоторые из них, как утверждается, работают на международном уровне и взаимодействуют с клиентами только дистанционно", - отмечают в Readovka.