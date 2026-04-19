В Тюменской области открыты тысячи вакансий для монтажников с зарплатой до 180 тысяч рублей

Тюменским организациям требуются 3 тыс. 594 монтажника технологических трубопроводов, им предлагают зарплату до 123 тыс. 310 руб.

В регионе смогут трудоустроиться 177 электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию и получать до 91 тыс. 583 руб.

Есть еще 285 вакансий монтажников без указания специализации, зарплата для них – до 85 тыс. 701 руб.

18 мест есть для электромонтажников по кабельным сетям, они смогут зарабатывать до 63 тыс. 956 руб.

Открыта одна вакансия для специалистов по монтажу стальных и железобетонных конструкций с зарплатой 185 тыс. рублей.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области наиболее востребованных профессий 163 рабочих профессии и 181 специальность служащих, - сообщает Вслух.ру.