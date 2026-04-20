Ко Дню книги в Тюмени выпустят календарь с литературными рекомендациями

23 апреля в мультицентре "Контора пароходства" пройдет открытие первого в Тюмени Книжного календаря, приуроченного ко Всемирному дню книги и авторского права. В программе — презентация проекта для поэтов, писателей, книжных клубов, городских сообществ, иллюстраторов и тех лиц, кто принимал участие в его создании, а также литературно-музыкальный вечер с читкой стихов. Вход свободный.

Календарь выйдет в двух форматах — печатном и электронном. Каждый месяц в нем посвятят отдельному создателю: книжному сообществу, клубу, писателю или поэту. В оформлении — иллюстрации тюменских художников, удобная разлиновка и подробное описание книжной подборки. Тюменские авторы сформируют персональные подборки из 4–6 книг, поделятся рекомендациями и любимыми произведениями, а иллюстраторы предоставят оцифрованные версии своих картин.

В проект вошли 8 литераторов: литературный клуб ТюмГУ "Лисий хвост", журнал об искусстве "Абулия", поэты Наталья Федотова, Алена Блиндарева, писатель Наталья Корсак и Александр Бессонов, организатор литературных лекций Ольга Любимская, а также в коллаборации с "Конторой пароходства" подборка от Академии "Меганом". И 8 иллюстраторов: Елена Усенко, Артемий Косов, Юлия Миллер, Ксения Баданова, Елена Юстус, Анастасия Пекова, Валентина Попова и Виктория Лобанова.

Открытие пройдет в два этапа:

● С 18:00 до 19:10 состоится презентация проекта на ближайшие три месяца — май, июнь и июль. Посетителей ждут знакомство с литературными клубами и иллюстраторами, а также чтение отрывков из вошедших в календарь книг — их представят участники театральных объединений и приглашенные писатели. Хозяева здания "Конторы пароходства" — актеры в образах Анны Гавриловны и Антона Васильевича Колмаковых — встретят гостей и расскажут историю "Конторы": от лошадей и складов до общественного пространства, в котором сейчас реализуются творческие и социальные события.

● С 19:20 до 20:20 для всех желающих выступит коллектив литературно-музыкального проекта "О нас" с программой "Любовь сквозь года", посвященной произведениям русской классики.

"Книжный календарь выступает катализатором для объединения писателей, поэтов, книжных клубов и иллюстраторов Тюменской области. Работая над ним, они общаются, обмениваются смыслами и идеями проектов. Мы хотим, чтобы каждый создатель получил поддержку — размещение работ в пространстве мультицентра, в соцсетях и на сайте. А гости пространства и пользователи календаря смогли открыть для себя новых авторов и книги", — рассказала Алина Трояновская, руководитель проектного офиса мультицентра "Контора пароходства".