Технологии ближе: бизнесу упростят доступ к роботизации

Программа льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства ускорит технологическую модернизацию российских предприятий. О намерении ВТБ принять участие в программе заявил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников на ПМЭФ-2026.

Проект Минпромторга предусматривает льготное кредитование бизнеса на приобретение и внедрение промышленной робототехники и автоматизированных логистических решений. Кредиты будут предоставляться по ставке 3% годовых для проектов в воссоединенных регионах и 5% годовых — для остальных субъектов страны. Срок финансирования – до пяти лет, при этом льготные условия будут действовать до трех лет.

Развитие роботизации и автоматизации производства – важный фактор повышения производительности труда, технологической независимости и конкурентоспособности экономики.

"Для многих отраслей автоматизация сегодня становится необходимым условием повышения производительности и решения проблемы дефицита кадров. Мы видим высокий спрос бизнеса на финансирование проектов промышленной роботизации", — отметил топ-менеджер ВТБ.

Новые критерии программы сделают ее более доступной для предприятий обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты модернизации производственных и складских мощностей.