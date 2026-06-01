Как избежать встречи с комарами, мошками и другими насекомыми?

Лето, особенно его начало - время высокой активности насекомых. Как понять, какое из них вас укусило, какие укусы наиболее опасны и как выбрать места для прогулок, чтобы комаров и мошек было меньше - в управлении Роспортебнадзора ТО подготовили список рекомендаций.

5 распространённых укусов насекомых летом

Укусы комаров сопровождаются сильнейшим нестерпимым зудом – это реакция на белки, которые содержатся в слюне насекомого. В некоторых тропических странах с укусами комаров могут передаваться такие заболевания, как малярия, лихорадка Зика, лихорадка Денге, жёлтая лихорадка.

Осы, пчелы и шершни имеют жала для самообороны. Жало содержит ядовитое вещество, которое попадает в место укуса, вызывая резкую боль и жжение. На месте укуса может появиться отёк, воспаление, покраснение и зуд. Самое опасное осложнение таких укусов - анафилаксия. Укусы пчёл, ос, шмелей и шершней очень опасны для детей.

Слепни нападают в жаркую душную погоду. Их укус довольно болезненный, может вызвать резкое жжение. Часто возникает ощущение зуда, воспаление и припухлость в области укуса. Возможно даже появление синяка.

И четыре тысячи видов кусающих мошек. Самые маленькие из мух, нападающих на людей, могут иметь размеры от 1 до 3 мм. Несмотря на их крошечный размер, укусы мошек могут раздражать и даже вызывать местную болезненную реакцию.

После укусов блох на коже остаются небольшие ранки, обычно их несколько, рядом друг с другом, часто на лодыжках и ногах.

Первая помощь

- приложить холодное

- извлечь жало

- обработать раствором антисептика

- не чесать

- при необходимости выпить антигистаминное средство (рекомендованное врачом, соблюдая возрастную дозировку)

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если в прошлом у вас была тяжёлая аллергическая реакция на укус насекомого или если наблюдается один или несколько из следующих симптомов:

* внезапная крапивница

* отёк лица

* затруднённое дыхание

* головокружение

* обморок

Основные меры предосторожности для предотвращения укусов насекомых

Сохраняйте спокойствие и медленно уходите, если рядом осы, шершни или пчёлы – не размахивайте руками и не пытайтесь их отогнать.

Носите закрытую одежду, не ходите босиком по траве.

Нанесите средство от насекомых на открытые участки кожи или на одежду в соответствии с инструкцией – наиболее эффективны репелленты, содержащие 50% ДЭТА (диэтилтолуамид).

Избегайте использования сильных парфюмерных средств, они могут привлекать насекомых.

Будьте осторожны с цветущими растениями, мусором, стоячей водой и на открытых площадках, где подают еду.

Избегайте кемпинга вблизи водоёмов, на дачных участках не держите ёмкостей, наполненных водой – комары и слепни обычно встречаются возле воды.

В вечернее время не открывайте окна настежь, если на них не установлена москитная сетка.

Примите дополнительные меры предосторожности, если путешествуете в ту часть мира, где существует риск серьёзных заболеваний, передающихся насекомыми.