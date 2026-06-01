Ярмарку вакансий для подростков проведут в Тюмени 4 июня

Рабочие места для соискателей старше 14 лет 4 июня представит Кадровый центр "Работа России" на ярмарке вакансий. Мероприятие состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204В, корп. 3.
Ярмарка пройдет с 11 до 12 часов. Вход свободный.
За полностью отработанный месяц юные работники могут рассчитывать на зарплату в размере МРОТ (27 093 руб.). При трудоустройстве через центр занятости населения дополнительно выплачивается материальная помощь.
В 2026 году в Тюменской области будет трудоустроено около 23 тысяч подростков.
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