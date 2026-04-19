В Увате подходит к завершению реставрация Свято-Ильинского храма

В Увате завершается реставрация Свято-Ильинского храма – деревянной церкви на берегу Иртыша, напоминающей знаменитые северные соборы (в т. ч. церковь Преображения Господня на острове Кижи).

Храм, построенный в 1994 году, в 2024-м отметил 30-летний юбилей. За это время дерево состарилось – потребовалась замена элементов и ремонт помещений.Колокольня пока в лесах, но работы близятся к завершению.

– К сожалению, купол колокольни не удалось сохранить деревянным. Поэтому было принято решение возвести медный. Через какое-то время он потемнеет, местами обретет красивый зеленоватый цвет и будет как нельзя лучше подходить под деревянную колокольню, – рассказал настоятель храма иерей Дмитрий Песков.

После снятия лесов приступят к внутреннему обновлению: планируют заменить пол и стены. В восстановлении участвуют прихожане, местные жители, благотворители и даже туристы. По словам старосты прихода Елены Филипович, в Свято-Ильинском храме мироточили несколько икон.

– Мы с прихожанами увидели это чудо в один из дней. Читали акафист за всех нуждающихся, за тех, кто ушел на СВО, за всех, кому необходима защита Божья. И тогда икона замироточила. Была большая капля, остался след здесь, и выше еще немного. Это такое ощущение, просто не передать. Сердце трепетало! – вспоминает она.

Елена Ивановна уточнила, что первой замироточила бумажная репродукция иконы Божией Матери "Живоносный Источник", затем – икона Александра Невского, небесного защитника Русской земли, написанная маслом, а позже – икона святого равноапостольного князя Владимира, на которой под стеклом заметно пятно, похожее на след от жидкости.

Добавим, что первые упоминания об уватском храме датируются 1756 годом. В 1803 году заложили каменную церковь, которая была закрыта в 1930-м. Возрождение религиозной общины началось в конце 1980-х, - сообщает Тюменская область сегодня.