Весенний уход за розами: рекомендации для садоводов

Весной важно уделить особое внимание уходу за розами после зимнего периода. В уральском округе зимы суровые, поэтому как правило, розы находятся под укрытием.

Агрономы тюменского филиала Россельхозцентра, рекомендуют розы в апреле раскрыть, обрезать, обработать от болезней и подкормить.

Лучше начать с проветривания, это когда вы частично приоткрываете укрытие, таким способом вы избежите выпревания стеблей. Полностью укрытие снимаем в пасмурный день при устойчивой температуре, не ниже -5 градусов в ночное время.

Секатором нужно удалить поломанные, почерневшие и сухие ветки. Срез должен быть на расстоянии 1 см от почки, из которой вырастает новый побег. Побеги должны быть направлены наружу, те что направлены внутрь – обрезают. После обрезки обязательно обработайте места срезов садовым варом — это защитит растение от инфекций и ускорит заживление.

Полив проводим в вечернее или утреннее время, на одно растение потребуется 5-7 литров отстоянной теплой воды.

Во избежание заражения грибками рекомендуем обработать кусты и почву вокруг них 1% раствором медного купороса или бордоской жидкостью, до того, как распустятся листья. Это защитит от ржавчины, серой гнили и мучнистой росы.

Весной, как почва хорошо прогреется, в качестве подкормки потребуется азот, для наращивания зеленой массы. Вам понадобится 20-30 г на 1 кв.м. аммиачной селитры. Также можно использовать другие комплексные удобрения для роз.