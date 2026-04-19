Юрист Евгения Боднар предупредила о рисках "семейных" кредитов

Эксперт по банкротству Евгения Боднар рассказала, что в юридической практике часто встречаются случаи, когда один супруг берет заем по просьбе другого или на общие нужды, а после развода остается один на один с обязательствами.

"К нам часто обращаются граждане, которые брали кредиты по просьбе супруга, которому банк отказал. Потом — развод. Бывший супруг исчезает, а долги остаются", — констатирует эксперт.

Специалист отмечает, что процедура личного банкротства может стать выходом, если раздел имущества и долгов в суде превращается в слишком сложный процесс. Чтобы обезопасить себя, юристы рекомендуют заключать брачный договор. Наиболее надежным вариантом считается условие, при котором имущество и доходы каждого супруга признаются его персональной собственностью, - сообщает АиФ-Тюмень.