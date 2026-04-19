К Радонице в Тюмени готовятся ко дню поминовения усопших

Радоница – день поминовения усопших по православному календарю - отмечается через девять дней после Пасхи. В этом году родительский день выпадает на 21 апреля. Городские службы Тюмени переходят на усиленный режим работы.

Что важно знать о Радонице

Протоиерей Григорий Мансуров разъясняет: Радоница, в определенном смысле, – это празднование Пасхи для усопших. В пасхальные дни не принято горевать, поэтому поминовения ушедших из жизни родных и близких откладываются до Радоницы (за исключением отпеваний, если человек ушел из жизни именно в эти дни), - сообщает Тюменская область сегодня.

– С утра стоит сходить в церковь на панихиду, подать священнику записку с именами усопших, чтобы они прозвучали в общей молитве. А уже потом – на кладбище. Там можно прочитать молитвы об упокоении или пасхальное песнопение, – объяснил отец Григорий корреспонденту "Тюменская область сегодня". – Душа получает радость, когда родные молятся за упокой. Если могила далеко, главное – помолиться в церкви".

Подготовка кладбищ к родительскому дню

В Тюмени насчитывается 23 кладбища (из них четыре – мусульманских). Самое крупное – Червишевское. Все городские захоронения обслуживает муниципальное учреждение "Некрополь": специалисты убирают дорожки и обочины, собирают мусор в контейнеры.

– За 10 дней до родительского дня и еще 10 дней после с кладбищ чаще вывозят мусор и подвозят техническую воду – посетители могут использовать ее, например, чтобы смыть пыль с памятников. А в пиковые дни – с 18 по 21 апреля – воду будут подвозить каждый день, – пояснила начальник управления экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени.