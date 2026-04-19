Тюмень заняла 12-е место в рейтинге "Город России-2026"

Голосование в рамках ежегодного конкурса "Город России. Национальный выбор-2026" продолжается. В списке участников 87 городов, Тюмень находится на 12 месте, но может улучшить позицию.

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города продолжаются в течение календарного года на официальном сайте город-россии.рф.

Нужно выбрать город, разместить три картинки вертикально и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Тюмень на данный момент набрала более 8,5 тысячи голосов.

Итоги 2026 года подведут 31 декабря. По итогам 2025 года Тюмень заняла 12 место. Хотя в самый первый год голосования – 2012-м - была на седьмой строке.

Другие города Уральского федерального округа расположились следующим образом: Екатеринбург на 20 месте, Ханты-Мансийск – на 30-м, Челябинск – на 35-м, Курган – на 45-м, Салехард – на 50-м, - сообщает Вслух.ру.