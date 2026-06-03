Грозы, град и штормовой ветер грозят тюменцам в ближайшие три дня

15:40 03 июня 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По данным Тюменского ЦГМС днём 4 июня с сохранением на сутки 5-6 июня 2026 года по югу Тюменской области местами ожидается: кратковременные, местами сильные дожди, грозы, в дневные часы возможен град, усиление ветра при грозе с порывами 15-20 м/с.

 МЧС России рекомендует быть внимательнее на дорогах, не отпускать детей и пожилых людей одних на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Не стоять под балконами, не прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2026