Грозы, град и штормовой ветер грозят тюменцам в ближайшие три дня

По данным Тюменского ЦГМС днём 4 июня с сохранением на сутки 5-6 июня 2026 года по югу Тюменской области местами ожидается: кратковременные, местами сильные дожди, грозы, в дневные часы возможен град, усиление ветра при грозе с порывами 15-20 м/с.

МЧС России рекомендует быть внимательнее на дорогах, не отпускать детей и пожилых людей одних на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Не стоять под балконами, не прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.



В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112.