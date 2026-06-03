Тюменку арестовали по обвинению в призывах к терроризму

РУФСБ России по Тюменской области арестована тюменка 2005 года рождени как подозреваемая в публичных призывах к терроризму, ей грозит до семи лет лишения свободы, заявили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, девушка поддерживала деятельность запрещенной в РФ националистической организации, призывала к террористической деятельности и оправдывала терроризм в публичном канале Telegram.
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