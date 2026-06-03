Два в одном: фестивали "Мост дружбы" и "Радуга" пройдут в Тюмени 12 июня

На площади 400-летия Тюмени 12 июня состоится 31-й областной фестиваль "Мост дружбы", посвящённый культуре народов региона. Мероприятие включено в федеральный план мероприятий Года единства народов России. Стартует праздник в 11.00 концертом "Мы - будущее!" и играми народов России, фестивалем хлеба, конкурсом творческих коллективов и солистов. Завершающим станет концерт с приглашенными артистами, который начнется в 18.00.
В этот же день на Цветном бульваре состоится гала-концерт XXVI областного фестиваля детского творчества "Радуга" - начало в 14:00.
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