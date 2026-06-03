Портфель ответственного финансирования Сбера составляет 4,4 млрд рублей

Сбербанк продолжает развивать практики ответственного финансирования и наращивать долю инструментов, способствующих устойчивому развитию, а также реализации экологических и социальных инициатив.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

Основную часть портфеля составляют ESG-кредиты — займы с обязательными условиями по достижению ESG-показателей. На зелёные кредиты, которые направлены на финансирование проектов в области зелёной экономики, приходится более 20% портфеля. А на кредиты, направленные на создание и модернизацию объектов здравоохранения, образования, спорта, жилищно-коммунальной инфраструктуры — более 4%. Остаток портфеля занимают кредиты, поддерживающие цель по созданию устойчивой и динамичной экономики и помогающие предприятиям реализовывать программы адаптации к изменениям климата.

Структура портфеля ответственного финансирования: ESG-кредиты (кредиты с ESG-условием в сделке) составляют 74,5%, зелёные кредиты — 21,2%, социальные кредиты — 4,2%, адаптационные кредиты — 0,1%.

Топ-6 отраслей заёмщиков: операции с недвижимым имуществом, металлургическая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, телекоммуникации, медиа и ИТ-технологии, пищевая промышленность. Анализ отраслевой структуры показывает, что более двух третей портфеля приходится на сектор недвижимости и строительства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.