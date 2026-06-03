Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года

По итогам первого полугодия 2026 объем выданной ипотеки в России приблизится к 2,1 трлн рублей. Это почти на 40% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По итогам всего 2026 года выдачи ипотеки составят более 5,1 трлн рублей, что на 16% превысит данные 2025 года. Итоговый результат будет зависеть от возможной модернизации параметров программы "семейная ипотека". Общий объем ипотечного портфеля россиян по итогам полугодия преодолеет рубеж в 24,4 трлн рублей, прибавит 3% с начала года. А по итогам года он приблизится к 26 трлн (+9%), прогнозируют в ВТБ. "Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по "семейной" ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем", – отметил Алексей Охорзин.