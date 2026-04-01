Апрель назвали оптимальным временем для подкормки рассады

Тюменская дачница Светлана Ерохина рассказала, чем подкармливать рассаду с учетом ее особенностей.

Томаты на раннем этапе требуют аккуратного подхода. Им достаточно легких комплексных подкормок с небольшим содержанием азота и фосфора.

– Перекорм быстро приводит к "жированию", когда листья растут активно, а корни остаются слабыми, – отмечает тюменка.

Перец и баклажаны развиваются медленнее, поэтому нуждаются в более стабильном и мягком питании. Для них подходят комплексные удобрения с микроэлементами, а также зольные растворы, которые дают калий и укрепляют ткани растения.

Огурцы и кабачки, наоборот, растут стремительно и быстро истощают грунт. Им требуется более частое, но слабое питание, чаще всего органическое, с упором на азот, который поддерживает активный рост зеленой массы.

Капуста особенно чувствительна к нехватке кальция: "При его дефиците рассада становится слабой и уязвимой к болезням, поэтому важно использовать удобрения, содержащие кальций, уже на ранних этапах".

Листовая зелень практически не нуждается в подкормках, если изначально посеяна в качественный грунт. Избыток удобрений в этом случае только ухудшает вкус и может привести к накоплению нежелательных веществ.