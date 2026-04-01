Финансовая подушка безопасности становится ключевым фактором психологической устойчивости в кризис

Классической и расширенной моделью формирования резерва поделилась юрист Евгения Боднар.

По базовой схеме сумма должна покрывать расходы минимум на 3–4 месяца. Однако для тех, кто хочет чувствовать себя в полной безопасности, существует расширенная формула: cумма трат за месяц×(3+количество рисков).К рискам эксперт относит наличие кредитов, аренду жилья, специфику профессии и общую экономическую ситуацию, - сообщает Мегатюмень.

"Финансовая подушка поможет не принимать необдуманных решений в стрессовой ситуации, — поясняет Евгения Боднар. — Если сумма накоплений превышает 2–3 месячных дохода, хранить ее дома "в банке" не стоит. Для таких объемов эффективнее использовать депозиты с возможностью снятия или короткие облигации".