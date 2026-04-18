В Тюмени объявили набор на открытый хореографический конкурс "Танцуй, Тюмень"

II Открытый городской хореографической конкурс "Танцуй, Тюмень" пройдет в ДКиТ "Торфяник". Он приурочен к Международному дню танца и 440-летию Тюмени.

Участниками могут стать дети в возрасте от 4 до 17 лет включительно, есть пять возрастных категорий, в том числе смешанная.

Предусмотрено множество номинаций: народный, эстрадный, современный, стилизованный, эстрадно-спортивный, классический, уличный танец, театр танца, танцевальное шоу, один в один, балетмейстерская работа, деми-классика. Концертный номер должен соответствовать возрасту участников, его продолжительность - не более четырех минут.

Жюри будет оценивать уровень хореографической подготовки, артистизм, сценическую культуру, костюмы, композиционное построение номера.

Участие в конкурсе бесплатное. Прием заявок продлится до 25 апреля. 27 апреля будет размещена программы выступлений. Сам конкурс пройдет 29 апреля с 10 до 20 часов, - сообщает Вслух.ру.

