Ранняя диагностика заболеваний крови остаётся сложной, но крайне важной задачей

Более 50 лет врачи-гематологи ОКБ № 1 проводят диагностику и лечение злокачественных и не злокачественных заболеваний крови: лейкозов, лимфом различных видов, тромбоцитопении, анемии, коагулопатии.

"Первичная диагностика заболевания крови — сложная задача. Задача педиатра, терапевта и семейного врача - заподозрить заболевание системы крови, потому что не каждое заболевание системы крови имеет изменения в общем анализе крови. Если есть какие-то изменения в анализе крови, то терапевт или доктор другой специальности отправляет пациента к гематологу. Очень часто это бывает ложное направление. Потому что практически все заболевания имеют зеркальное отражение в общих анализах крови. Соответственно правильно интерпретировать их — это задача врача широкого профиля", - рассказала заведующий отделением гематологии и химиотерапии ОКБ № 1, к. м. н., доцент, главный внештатный гематолог Тюменской области Татьяна Ильинична Ксензова.

Если истинное заболевание крови подтверждается - пациента направляют к врачам-гематологам ОКБ № 1. Ежегодно через отделение гематологии и химиотерапии круглосуточного стационара ОКБ № 1 проходит более тысячи пациентов, дневной стационар - около 400 и амбулаторное звено более 15 000.

Благодаря современным методам лечения, врачам удалось значительно повысить выживаемость пациентов с онкогематологическим диагнозом. Помимо лекарств обязательно используются и жизненно важные компоненты крови – тромбоконцентрат, свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса различных видов и т.д. Получают их из цельной крови на станции переливания крови.

Лечение любого гематологического заболевания проводится по всей стране бесплатно. Между тем его стоимость очень высокая. К примеру, на лечение одного пациента с гемофилией тратятся миллионы в год. Но это оправдывает себя полностью, так как все пациенты с этим хроническим наследственным заболеванием учатся, работают, рожают детей и получают лечение на дому.

С 2018 года в Тюменской области освоена уникальная методика - аутологичная трансплантация костного мозга – самый доступный для пациента вид лечения. К 2026 году выполнено 40 пересадок. Доступность этого метода позволяет пациентам получать лечение по месту проживания, - сообщает КП-Тюмень.