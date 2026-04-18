Тюменьстат определил отрасли с зарплатами свыше 150 тысяч рублей

По данным Тюменьстата, в Тюменской области среднемесячная зарплата составляет 92 624 рубля. Однако есть сферы, где платят значительно больше.
Самые высокие зарплаты в Тюменской области:
214 796 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;
205 227 руб. - добыча нефти и природного газа;
194 381 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;
190 493 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
176 310 руб. - производство машин и оборудования;
151 744 руб. - производство кокса и нефтепродуктов
И др.
По динамике за год больше всего выросли зарплаты в производстве текстильных изделий – на 65,4%. По официальным данным средняя зарплата в сфере составила 19 276 руб. На 36% - в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услугах (до 69 943 руб.). На 29,7% - в деятельности финансовой и страховой (до 122 015 руб.). На 28,1% - в производстве напитков (до 80 772 руб.). На 27,2% - в строительстве (до 102 710 руб.), - сообщает Вслух.ру.
