Тюменьстат определил отрасли с зарплатами свыше 150 тысяч рублей

По данным Тюменьстата, в Тюменской области среднемесячная зарплата составляет 92 624 рубля. Однако есть сферы, где платят значительно больше.

Самые высокие зарплаты в Тюменской области:

214 796 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;

205 227 руб. - добыча нефти и природного газа;

194 381 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;

190 493 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

176 310 руб. - производство машин и оборудования;

151 744 руб. - производство кокса и нефтепродуктов

И др.

По динамике за год больше всего выросли зарплаты в производстве текстильных изделий – на 65,4%. По официальным данным средняя зарплата в сфере составила 19 276 руб. На 36% - в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услугах (до 69 943 руб.). На 29,7% - в деятельности финансовой и страховой (до 122 015 руб.). На 28,1% - в производстве напитков (до 80 772 руб.). На 27,2% - в строительстве (до 102 710 руб.), - сообщает Вслух.ру.