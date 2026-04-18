Жительница Тюмени сравнила опыт беременности и родов в России и за границей

В тюменском Роддоме № 3 у пациентки Юлия в результате кесарева сечения родилась девочка. Крупный миоматозный узел, обнаруженный у женщины еще на первом скрининге, требовал от врачей особенно внимательной подготовки и контроля во время операции.

Ранее Юлия жила в Германии, в Баварии. Там у нее уже были роды путем планового кесарева сечения, тогда на свет появилась двойня. После возвращения в Россию, во время новой беременности женщина наблюдалась в Тюмени.

"Ведение беременности тут, в Тюмени, отличное. Принимали четко по времени. Были приемы офтальмолога, стоматолога и других специалистов. В Германии во время беременности такого не было. Тебя наблюдает только гинеколог, организм комплексно не проверяют. Я была очень удивлена тому, насколько здесь все комфортно устроено и развито в лучшую сторону", — рассказывает Юлия.

"Техническая особенность операции заключалась в том, что у женщины из-за расположения и размеров миоматозного узла был высок риск кровотечения во время операции. Мы заранее готовились к возможным рискам и проводили профилактику интраоперационного кровотечения", — отметила врач.

Даже при наличии сопутствующей патологии беременность и родоразрешение могут пройти благополучно, если женщина находится под наблюдением специалистов, а медицинская помощь оказывается своевременно и профессионально.

После операции женщина была выписана на четвертые сутки в удовлетворительном состоянии, - сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь родильного дома №3 (г. Тюмень).