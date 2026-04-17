Тюменцы могут "заработать" на поджигателях до 90 тыс рублей

В Тюменской области действует региональная выплата за достоверную информацию о виновниках природных пожаров, напоминают в региональном правительстве.

Вознаграждение в 40 тысяч рублей могут получить те, кто сообщил о поджигателях. 50 тысяч рублей положено тем, кто посодействует в задержании виновников возгораний.

Система поощрения граждан, помогающих привлечь к ответственности виновных в возникновении природных пожаров в Тюменской области, внедрена с 2022 года.