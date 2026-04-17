Родоначальник тюменской режиссёрской школы ушла из жизни

Создатель международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица" Марина Жабровец ушла из жизни, правительство Тюменской области выразило соболезнования ее родным и близким.

Марина Владимировна Жабровец - основатель кафедры театральной режиссуры ТГИК и родоначальник тюменской режиссёрской школы. Профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Автор множества научных трудов и учебно-методических пособий по режиссуре и театральной педагогике. За десятилетия своей работы она воспитала не одно поколение режиссёров и творческих деятелей.

Прощание с Мариной Владимировной пройдет в воскресенье, 19 апреля 2026 года с 11 до 13 часов, в Концертном зале Тюменского государственного института культуры, по адресу ул.Республики 2.