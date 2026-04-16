Акцию по сбору макулатуры среди школьников проведут в Тюмени

Конкурс по сбору макулатуры "Тыл фронту: Сдай макулатуру" проведут среди школьников Тюмени, идею акции предложил Городской совет ветеранов на заседании комиссии по расходованию средств, поступивших на благотворительный счет "Победа".

Конкурс пройдет до 20 мая при поддержке проекта "Тюмень для Победы" и в рамках фестиваля "Чистый город — общее дело". Все средства, вырученные от сбора, поступят на счет "Победа", а затем будут направлены на приобретение необходимой техники нашим военнослужащим.

"Вся актуальная информация о ходе конкурса, а также рейтинг участников будут публиковаться в социальных сетях проекта "Тюмень для Победы" и администрации города Тюмени. Присоединяйтесь! Ваш вклад очень важен! Вместе мы можем сделать большое доброе дело!" - призвал горожан мэр Максим Афанасьев.