Акция "Бессмертный полк" пройдет с 1 по 11 мая

Международное движение в память о героях-участниках Великой Отечественной войны вновь объединит жителей России и других государств. Акция состоится в смешанных форматах с 1 по 11 мая. Об этом стало известно во время пресс-конференции Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Форматы проведения:
▫️"Бессмертный полк на транспорте";
▫️"Бессмертный полк на одежде";
▫️"Бессмертный полк на передовой";
▫️"Бессмертный полк онлайн";
▫️"Бессмертный полк в социальных сетях";
▫️"Бессмертный полк на стадионе"
▫️"Стена памяти".
Подробности о форматах проведения - на официальном сайте движения.
Традиционное шествие состоится 9 Мая. Решение о его проведении в регионах будут принимать главы субъектов в соответствии с условиями безопасности, рекомендациями оперативных штабов и с учетом текущей обстановки.
В 2025 году в Тюменской области на шествие "Бессмертного полка" вышли более 350 тысяч человек.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru