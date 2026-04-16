Акция "Бессмертный полк" пройдет с 1 по 11 мая

Международное движение в память о героях-участниках Великой Отечественной войны вновь объединит жителей России и других государств. Акция состоится в смешанных форматах с 1 по 11 мая. Об этом стало известно во время пресс-конференции Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Форматы проведения:

▫️"Бессмертный полк на транспорте";

▫️"Бессмертный полк на одежде";

▫️"Бессмертный полк на передовой";

▫️"Бессмертный полк онлайн";

▫️"Бессмертный полк в социальных сетях";

▫️"Бессмертный полк на стадионе"

▫️"Стена памяти".

Традиционное шествие состоится 9 Мая. Решение о его проведении в регионах будут принимать главы субъектов в соответствии с условиями безопасности, рекомендациями оперативных штабов и с учетом текущей обстановки.

В 2025 году в Тюменской области на шествие "Бессмертного полка" вышли более 350 тысяч человек.