Акция "Бессмертный полк" пройдет с 1 по 11 мая

12:30 16 апреля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Международное движение в память о героях-участниках Великой Отечественной войны вновь объединит жителей России и других государств. Акция состоится в смешанных форматах с 1 по 11 мая. Об этом стало известно во время пресс-конференции Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

 Форматы проведения:

 ▫️"Бессмертный полк на транспорте"; 

▫️"Бессмертный полк на одежде"; 

▫️"Бессмертный полк на передовой";

▫️"Бессмертный полк онлайн"; 

▫️"Бессмертный полк в социальных сетях";

▫️"Бессмертный полк на стадионе" 

▫️"Стена памяти".

 Подробности о форматах проведения - на официальном сайте движения. 

Традиционное шествие состоится 9 Мая. Решение о его проведении в регионах будут принимать главы субъектов в соответствии с условиями безопасности, рекомендациями оперативных штабов и с учетом текущей обстановки. 

В 2025 году в Тюменской области на шествие "Бессмертного полка" вышли более 350 тысяч человек.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2026