Тюменская область обновила 361 парк и сквер и 530 дворов с 2018 года

С 2018 года в Тюменской области ведётся большая работа по благоустройству городских и сельских общественных пространств. За это время по-новому стали выглядеть 361 парк и сквер и 530 дворов, сообщили в департаменте ЖКХ региона.
Станет еще больше: с 21 апреля по 12 июня 2026 года города Тюменской области участвуют во всероссийском голосовании за проекты благоустройства городской среды. Проекты-победители будут реализованы в 2027 году. Появится ещё несколько примечательных мест для прогулок и семейного отдыха. Голосование будет открыто здесь.
