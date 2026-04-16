Беременной тюменке дали полгода условно за 1,5 млн рублей долгов по алиментам

Мать 11‑летнего ребёнка, который находится под опекой её родной тёти, была лишена родительских прав и с июня 2017 года обязана ежемесячно выплачивать алименты, но не делала этого и накопила долг в 1 464 000 рублей.

В суде женщина полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным обвинением, выразила раскаяние в содеянном.

При вынесении приговора по ст.157 УК РФ суд учёл собранные по делу доказательства, состояние беременности подсудимой на момент рассмотрения дела, совершение преступления в период неснятой и непогашенной судимости и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.