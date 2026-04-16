Попытку незаконного выкупа более 260 га сельхозземель пресекли а Тюмени

Прокуратура Тюменской области пресекла попытку незаконного выкупа 260,6 га земель сельхозназначения, вступив в дела, рассматриваемые арбитражным судом по заявлениям бизнесмена об оспаривании отказов в предоставлении в собственность трёх земельных участков.

Два участка расположены в Тюмени, один – в Тюменском округе. Заявитель планировал через суд обязать территориальное управление Росимущества продать ему без торгов эти участки, находившиеся у него в аренде с 2021 года. По мнению предпринимателя, у него имелось право на льготный выкуп по истечении трёх лет аренды.

Прокуратура области, изучив материалы дел, представила суду доказательства того, что сельскохозяйственной деятельностью предприниматель реально начал заниматься только в 2025 году. До этого основным видом его экономической деятельности являлась покупка и продажа земельных участков. Доказательств ведения сельскохозяйственного производства на протяжении трёх и более лет заявителем не представлено.

Кроме того, один из участков, площадью 234,7 га, отнесён к категории земель населённых пунктов и, согласно Генеральному плану города Тюмени, через него планируется размещение магистральной улицы общегородского значения.

Передача этого участка в частную собственность в льготном порядке противоречит документам территориального планирования и будет препятствовать развитию транспортной инфраструктуры муниципалитета.

С учетом позиции прокуратуры арбитражный суд Тюменской области признал законными и обоснованными отказы в предоставлении предпринимателю земельных участков в собственность без торгов.