Визит к ветеринару остаётся серьёзным стрессом для домашних животных

Если для обычной ежегодной прививки достаточно обычного кассового чека, то серьезное лечение или хирургическое вмешательство требуют письменного договора. Ветеринарный юрист Александр Левиков советует внимательно изучить текст документа перед подписанием.

"Советую проследить, чтобы в договоре была ссылка на ГОСТ Р 58090-2018 (о клиническом обследовании непродуктивных животных). Этот стандарт добровольный, но, если он прописан в договоре, клиника обязана его соблюдать", — рассказал ветеринарный юрист Александр Левиков.

По словам эксперта, наличие этой ссылки обязывает врача брать у владельца согласие на проведение УЗИ, МРТ и других диагностических процедур, а также выдавать все результаты обследований на руки.

Проблемы часто возникают, когда клиника отказывается отдавать историю болезни или результаты анализов, ссылаясь на то, что закон не обязывает их хранить такие сведения или документы якобы уничтожены. Если заветной ссылки на ГОСТ в договоре не оказалось, владельцу придется действовать через официальный письменный запрос, а в самых сложных случаях — доказывать свою правоту в суде, - сообщает АиФ-Тюмень.