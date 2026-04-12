В Тобольском музее-заповеднике организовали мастер-классы к Пасхе

До 19 апреля в музеях Тобольска можно провести время с близкими и забрать с собой не только новые впечатления, но и подарки, сделанные своими руками. В этом помогут организованные мастер-классы.

На мастер-классе "Пасхальное яйцо" в Семейном музейном центре "Камелек" (г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр.4) посетителей научат, как создать стильный и душевный сувенир – расписанное своими руками деревянное плоскостное яйцо, которое может стать украшением дома или особенным подарком. Ближайшие занятия: 14,16 апреля – в 16:00 и 17:00; 15, 17 апреля – в 15:00 и 16:00; 18,19 апреля – в 12:00 и 14:00. Стоимость участия - 260 руб./чел.

В Доме мастеров (г. Тобольск, ул. Октябрьская, д.2) можно стать участником мастер-класса "Чудо-глина". Здесь дадут возможность слепить пасхальный сувенир из глины, вложив в него тепло своих рук и настроение праздника. Мастер-классы планируются: 14 апреля – в 15:00 и 16:00; 15 апреля – в 16:00 и 17:00; 16 апреля – в 15:00; 17 апреля – в 16:00; 18,19 апреля – в 14:00. Стоимость: 300 руб./чел.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

