В Ишиме вспомнили тюменского лётчика из Малиновки, которому прочили космос

65 лет назад Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу к звездам. Но за этим триумфом стояли десятки людей, чьи имена остались за кадром. Среди них и наш земляк Валентин Филатьев из села Малиновка Ишимского района.

Его историю рассказала заведующая музеем П. П. Ершова Ишимского музейного комплекса Надежда Проскурякова. Через нее напомнив, что путь к космосу был тернист не только для тех, кто в него полетел.

Валентин Филатьев родился в 1930 году в небольшой деревне на 50 дворов. Война забрала его отца и двух старших братьев. Юноша, несмотря на трудности, твердо решил выбиться в люди. Он окончил Ишимский пединститут, но вместо работы учителем поступил в Сталинградское авиационное училище. Служил в Орле, в авиационных частях ПВО.

"Попасть в первый космический отряд было почти нереально. Из трех тысяч претендентов отобрали сначала 300 самых крепких, опытных, дисциплинированных пилотов. А из них лишь 20 человек с абсолютными показателями прошли медико психологический отбор. В их числе оказался и Валентин Филатьев", – рассказала Надежда Проскурякова.

О своей подготовке к полету Валентин почти не рассказывал родным. В 1956 году его вызвали домой из за тяжелой болезни матери.

Судьба Филатьева, как и еще двух членов отряда, перечеркнула одна случайность. Однажды Валентин Филатьев и Иван Аникеев зашли в станционный буфет выпить по кружке пива. К ним присоединился Григорий Нелюбов – второй дублер Юрия Гагарина. Компания попала в поле зрения комендантского патруля. Начальник, узнав, кто перед ним, решил выслужиться и направил рапорт. В результате всех троих исключили из Центра подготовки космонавтов.

После отчисления Валентин продолжил службу в Орле. Чувствуя вину перед родными за несбывшиеся обещания, он долгое время не общался с семьей. Лишь в 1987 году пригласил в гости сестру Нину с семьей, тогда она и узнала, что брат неизлечимо болен. В 1990 году Филатьева не стало. Сегодня в Малиновке осталось лишь десяток домов и несколько жителей, а на месте дома Филатьевых стоит памятный указатель.

Из 20 первопроходцев, прошедших жесточайший отбор, в космос отправились лишь 12. Остальные выбыли еще до 12 апреля 1961 года – кто то по состоянию здоровья, кто то из за роковых случайностей.

Одной из самых трагических страниц в истории отряда стала гибель Валентина Бондаренко, самого молодого члена группы. 23 марта 1961 года, всего за 19 дней до полета Гагарина, он заканчивал десятисуточное пребывание в сурдобарокамере НИИ 7 ВВС. В камере поддерживалось пониженное давление и повышенная концентрация кислорода - до 40 %.

Утром того дня Бондаренко снимал с тела медицинские датчики. Протерев места их крепления ваткой, смоченной в спирте, он, не глядя, бросил ее в сторону. Ватка попала на спираль раскаленной электроплитки, на которой космонавт разогревал еду. В обогащенной кислородом атмосфере вспышка была мгновенной: огонь охватил камеру, загорелся шерстяной тренировочный костюм Валентина.

Из за огромного перепада давления герметичную дверь камеры не могли открыть сразу. Когда медики добрались до Бондаренко, он был еще жив. Его срочно доставили в Боткинскую больницу, где врачи восемь часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли – ожоги покрывали 90 % поверхности тела.

Гибель Бондаренко стала первой потерей в мировой пилотируемой космонавтике. Долгое время обстоятельства трагедии держались в секрете. Лишь в 1980 годах о ней стало известно широкой публике. Эта трагедия заставила инженеров пересмотреть конструкцию испытательных камер и требования безопасности, что впоследствии спасло жизни других космонавтов.

Мало кто знает, что во время легендарного полета Юрия Гагарина возникла опасная ситуация: при входе в атмосферу теплоизоляция корабля обгорала неравномерно, из за чего аппарат начал сильно вращаться. Перегрузки были огромными. А после катапультирования примерз клапан редуктора, подававшего кислород в скафандр из баллона. Гагарин начал задыхаться и потерял сознание. К счастью, вскоре редуктор заработал, и жизнь первого космонавта была спасена. Этот случай заставил инженеров доработать конструкцию скафандра. Риск уменьшился, но полностью не исчез.

Те, кому довелось покорить космос, стали легендами. Юрий Гагарин совершил один полет, но его имя знает весь мир. Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович и другие открыли человечеству дорогу к новым открытиям. Виктор Горбатко побывал в космосе трижды, его последний полет состоялся в 1980 году на корабле "Союз 37". Алексей Леонов не только стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, но и прославился как художник, запечатлевший космические пейзажи. Валерий Быковский установил рекорд по длительности одиночного полета – он провел на орбите почти пять суток.

Многие из первого отряда продолжили служить космонавтике и после полетов. Борис Волынов, например, установил абсолютный мировой рекорд – прослужил в отряде космонавтов 30 лет. Он совершил два космических полета: в 1969 году на "Союзе 5" и в 1976 году на "Союзе 21" и станции "Салют 5". Он участвовал в первой в мире пилотируемой стыковке двух кораблей в январе 1969 года. После второго полета, из за травм, полученных при аварийном приземлении, Волынова отстраняли от полетов, но он сумел добиться восстановления в отряде.

По состоянию на декабрь 2025 года, Борис Волынов - единственный живой космонавт из первого отряда, ему 91 год. Другие члены легендарного набора уже ушли из жизни, - сообщает Тюменская линия.