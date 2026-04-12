Садоводам рассказали, как правильно "разбудить" розы после зимы

От того, насколько правильно провести первые весенние процедуры, зависит пышность цветения и здоровье растений на весь сезон, - считает садовод с 20-летним стажем Нина Щербакова. Она также поделилась советами, как после зимы ухаживать за "королевой цветов" – розой.

– У многих в цветниках растет роза. Чтобы она радовала вас своим пышным и долгим цветением, нужно соблюдать несколько простых правил: много солнца, рыхлая и питательная почва, правильный полив и подкормка, своевременные обработки от вредителей и болезней, – рассказала садовод.

Сажать розы следует на достаточном расстоянии друг от друга и от других растений – тогда они быстрее высыхают после дождя и меньше поражаются грибковыми заболеваниями.

Весной, когда сойдет снег, зимнюю мульчу от стеблей роз отгребают, а укрывной материал – агрил оставляют так, чтобы остались продухи. Сами стебли следует обработать медьсодержащим фунгицидом (Хом или Абига-пик). Снимают укрывной материал тогда, когда почки на стеблях активно тронутся в рост. Если весной стебель черный, то нужно секатором срезать его часть и посмотреть, есть ли живые ткани.

Затем в корень пролить стимулятором корнеобразования (можно приготовить раствор Циркона или Рибав-экстра) и сверху вновь накрыть белым агрилом. В течение 2–3 недель корень проливать каждые 5–7 дней стимулирующими растворами и рыхлить грунт, внимательно осматривая побег.

Возможно, проснется боковая почка немного выше прививки. Если через месяц не произойдет никаких изменений, то растение следует выкопать и осмотреть корневую систему на наличие мелких белых корешков. При их обнаружении его укореняют в небольшой емкости и далее наблюдают (если проснется почка, в корень пролить сульфатом магния). Если таких корешков не будет, то, к сожалению, роза погибла, - сообщает Тюменская область сегодня.