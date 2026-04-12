"Ночь музеев" пройдет и в Тобольске 16 мая

Объекты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника присоединятся ко Всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 16 мая, рассказал главный научный сотрудник музея Вячеслав Аксарин.

Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2026 году пройдет в целях укрепления дружбы, межнационального согласия, сохранения культурного многообразия и самобытности народов страны. Она приурочена к Году единства народов России.

"Музейные комплексы будут работать в этот день с 18 до 23 часов 50 минут. Традиционно мероприятия пройдут в Музее истории управления Сибирью во Дворце наместника, Музее сибирской каторги и ссылки в "Тюремном замке", Музее сибирского предпринимательства в "Гостином дворе", Музее сибирских промыслов и ремесел в "Доме мастеров" и многих других", — поделился Вячеслав Аксарин.

В состав структурного подразделения ТИАМЗ входит 12 музейных комплексов. На 6 тыс. 257 кв. м. выставлены экспонаты, оформлены разные экспозиции. Еще 1 тыс. 737 кв. м занимают хранилища. Всего в музейном фонде насчитывается 470 тыс. 994 предмета, - сообщает Тюменская линия.

6+