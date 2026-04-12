Дети все чаще страдают от лишнего веса

Согласно данным ВОЗ, число детей с избыточной массой тела в последние десятилетия растет в геометрической прогрессии. Если раньше заболевания печени были прерогативой подростков 12–15 лет, то сегодня они фиксируются у пациентов в возрасте от 6 до 10 лет.

Главными факторами риска медики называют фастфуд и скрытые сахара. Однако если вред трансжиров из картофеля фри очевиден, то опасность фруктозы многие недооценивают.

Как поясняет врач-гепатолог и инфекционист Светлана Звонцова, этот компонент, содержащийся в соках, газировке и магазинных сладостях, перерабатывается исключительно печенью. При избытке орган просто не справляется и начинает синтезировать жир внутри себя.

"В особо тяжелых случаях признаки стеатоза — ожирения печени — можно увидеть даже у детей 2–4 лет, если они имеют избыточную массу тела. Самый опасный компонент —фруктоза. Она в буквальном смысле заливает печень жиром", — предупреждает Светлана Звонцова.

Опасность может подстерегать и детей с нормальным телосложением. Речь идет о феномене TOFI ("худой снаружи, жирный внутри"), когда при внешнем благополучии метаболизм серьезно нарушен. Родителям советуют обращать внимание на "красные флажки": постоянная усталость и низкая активность; тяжесть в правом боку после еды; темные "бархатистые" пятна на шее, локтях или в подмышках (признак инсулинорезистентности); проблемы со стулом.

Медики предупреждают: если не принять меры сейчас, к 30–40 годам детское ожирение печени может перерасти в цирроз, диабет или онкологию. Шанс спасти здоровье ребенка есть только до того момента, пока в тканях не начались процессы рубцевания, - сообщает АиФ-Тюмень.