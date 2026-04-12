Полные координаты приемных комиссий вузов Тюмени собрали для абитуриентов

С 20 июня абитуриенты смогут подать документы тремя способами: лично в приемные комиссии, по Почте России и через сервис на госуслугах "Поступление в вуз онлайн".

Контакты высших учебных заведений для поступающих, которые могут пригодиться:

Тюменский государственный университет

625003, Тюмень, ул. Ленина, 16, каб. 102. Телефоны: 8-800-700-05-53 (звонок по России бесплатный), 8 (3452) 59-77-59. E-mail: 597759@utmn.ru. Сайт: https://www.utmn.ru/abiturient/

Тюменский индустриальный университет

625000, Тюмень, ул. Республики, 47. Телефоны: 8 (3452) 28-30-30, 68 57 66. E-mail: priemcom@tyuiu.ru. Сайт: https://www.tyuiu.ru/

Тюменский государственный медицинский университет

625023, Тюмень, ул. Одесская, 54. Телефон: 8 (3452) 690-750. E-mail: priem@tyumsmu.ru. Сайт: https://www.tyumsmu.ru/

Тюменский государственный институт культуры

625003, Тюмень, ул. Республики, 19. Телефон: 8 (3452) 29-70-86. E-mail: abiturient_tgaki@list.ru. Сайт: https://tumgik.ru/

Для поступления абитуриенты смогут выбрать максимум пять вузов, до пяти направлений в каждом., уточняет Вслух.ру.