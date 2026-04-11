Автоинспекторы подвели итоги ситуации на дорогах региона за первый квартал

Госавтоинспекторы проанализировали дорожную аварийность за первый квартал 2026 года и наметили профилактические мероприятия для ее снижения. Большинство трагедий на дорогах Тюменской области случается на федеральных и региональных трассах.

- В этом году в нашем регионе наметилась хорошая устойчивая тенденция снижения погибших в ДТП людей. С начала года на дорогах погибли 35 человек, это на 22% меньше, чем годом ранее. Самыми опасными остаются ДТП, связанные с выездом на встречную полосу и нарушением правил обгона, и мы уже влияем на эти причины, установив дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД на опасных участках федеральных и региональных автодорог - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Не снижается количество ДТП с участием пешеходов, в этом направлении будет проводиться активная просветительская и надзорная работа, как с водителями, так и с пешеходами, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.