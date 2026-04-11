В Тюменской области выделили направления с наибольшими шансами трудоустройства

В Тюменской области открыта 17 741 вакансия, треть из них – в сфере строительства. Таковы данные регионального департамента труда и занятости населения на 1 апреля.

Больше всего вакансий в сферах:

5200 – строительство;

2062 – образование;

1889 - государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение;

1307 - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

1173 - транспортировка и хранение;

926 - деятельность профессиональная, научная и техническая;

898 - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

842 - обрабатывающие производства, - сообщает Вслух.ру.