Россиян предупредили об опасных пасхальных открытках

10:01 09 апреля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото сгенерировано в ГигаЧате

Мошенники рассылают фишинговые "открытки" в предложениях присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, в сборах на пожертвования или даже в предложениях купить кулич. Также злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы ожидающиеся "эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем", пишет РИА Новости.

Теги: Пасха , РИА Новости , мошенники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2026