Россиян предупредили об опасных пасхальных открытках

Мошенники рассылают фишинговые "открытки" в предложениях присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, в сборах на пожертвования или даже в предложениях купить кулич. Также злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы ожидающиеся "эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем", пишет РИА Новости.